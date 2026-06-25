Daniel Riolo saccage la FIFA et les petites sélections

Alors que la Coupe du Monde 2026 a débuté il y a deux semaines, les sélections connaissent plus ou moins leur chance de disputer les 16es de finale de la compétition. Évidemment, plusieurs équipes sont déjà qualifiées grâce à leur première place et d’autres attendent sagement leur dernier match de groupe pour savoir si elles termineront première ou deuxième dans la poule. Seulement, d’autres effectifs font moins rêver sur le papier et cela est notamment dû aux 48 équipes présentes lors de ce tournoi. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est réjoui de cet élargissement… contrairement au journaliste Daniel Riolo. Sur RMC, il a encore sorti la sulfateuse.

La suite après cette publicité

« Tu joues l’Ouzbékistan qui termine avec 0,24 d’expected goals et d’ailleurs, il faudrait faire la liste de tous ces matchs en bois avec les grosses équipes qui jouent des petits qui ne voient pas le jour » a indiqué le spécialiste dans l’After Foot, avant de poursuivre. « On n’a jamais vu des écarts pareils dans une grande compétition. Mais bon voilà… C’est la Coupe du monde de la FIFA. Et on n’a pas le droit de le dire sinon on nous dit : "Qu’est-ce que vous foutez aux États-Unis, vous critiquez…" Ça permet de voir des buts et comme maintenant la culture du football, c’est celle des records. Il y a des matchs faciles et ils vont tous avoir des matchs faciles ». Tout est dit.