Ligue des Champions : le FC Barcelone la joue petit bras avec le PSG !

Grosse déception ce soir dans les rangs rouge et bleu après la défaite du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (2-3). Un premier revers depuis le mois de novembre 2023 qui fait mal à une équipe francilienne coupable d’avoir multiplié les erreurs grossières à ce stade de la compétition. Réaliste et efficace, le club catalan peut savourer, même si la fin de la règle du but à l’extérieur rend le match retour tout aussi excitant et indécis.

Mais pour les Blaugranas, pas question de fanfaronner. Auteur d’un doublé, Raphinha laisse d’ailleurs le rôle de favori aux Parisiens malgré l’avantage de son équipe. « Nous répondons aux questions sur le terrain. Nous savions que nous devions donner beaucoup plus et nous avons eu une conversation pour tout clarifier. Je préfère que le PSG reste le favori », a-t-il déclaré au micro de la chaîne officielle du FCB.

Le Barça rejette la pression sur le PSG

Le PSG est-il réellement encore favori dans cette double confrontation alors qu’il doit marquer au moins deux buts pour passer sans aller en prolongation et qu’aucun club français n’a réussi à se qualifier après avoir perdu le match aller à domicile ? Pour Xavi, la réponse ne fait aucun doute. « Le PSG est toujours favori, il a fait un grand match, mais nous l’avons tenu en échec. C’est une belle victoire contre l’une des meilleures équipes du monde. Ils pressent et il est très difficile de défendre contre cette équipe », a-t-il confié en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Nous nous sommes très bien débrouillés, mais ce sera très difficile à Barcelone. Les joueurs y croient. Nous avons cette chance et en jouant comme ça, nous aurons nos chances. Rien n’est fait, mais il est temps d’être fiers. Ce sera très difficile à Barcelone, mais c’est un grand match pour l’équipe et un jour pour dire que le barcelonisme est bel et bien vivant. » Le Barça reste donc le petit pouvait de ce duel à en croire les Blaugranas…