Manchester United : Paul Pogba plus que jamais sur le départ

Paul Pogba a-t-il joué son dernier match sous les couleurs de Manchester United lors de la cinglante défaite des siens face à Liverpool dans le cadre de la 30ème journée de Premier League ? La question a de quoi se poser. Blessé au mollet et remplacé par Jesse Lingard dès la 10ème minute de jeu à Anfield, la Pioche ne devrait, en effet, pas refouler les pelouses du championnat anglais d'ici la fin de la saison. Présent en conférence de presse avant d'affronter Arsenal, ce samedi à 13h30, Ralf Rangnick a même déclaré qu'il était très probable «qu’il ne sera plus là la saison prochaine».

Sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin prochain, le milieu international français (91 sélections, 11 buts) n'a toujours pas prolongé du côté de Manchester et sa cote de popularité s'égraine, week-end après week-end. Récemment sifflé et insulté par les fans mancuniens, Pogba paye notamment son irrégularité depuis son arrivée dans le district de Trafford. Déjà sur le départ en 2019, le natif de Lagny-sur-Marne était finalement resté au club en raison de l’absence d’offres acceptables et de la pandémie de Covid-19. Mais dix ans après son départ gratuit pour la Juventus en 2012, Pogba est bel et bien sur le point de terminer sa deuxième histoire avec United. Devant les journalistes, Ralf Rangnick a tout d'abord confirmé la blessure de son protégé qui devrait donc manquer la fin de saison.

Ralf Rangnick annonce le départ de Paul Pogba !

«Il est blessé, c’est un joueur qui a gagné la Coupe du monde avec la France, c’est un si bon joueur qu’il était un titulaire régulier pour une équipe comme la France. Nous savons tous quel genre de potentiel il a et quel genre de bon joueur il peut être. Il est comme quelques autres joueurs qui luttent pour obtenir leur meilleure performance durablement sur le terrain pour une équipe comme Man United. Cela n’a pas seulement été le cas cette saison ou au cours des deux dernières semaines. C’est difficile de dire pourquoi. Si moi-même ou d’autres entraîneurs savions que ce serait plus facile de changer cela, mais je ne sais pas. Pour l’instant, cela n’a pas de sens d’y penser parce qu’il ne sera pas disponible pour demain (ce samedi contre Arsenal, NDLR) et très probablement pas pour les prochains matches». Encore amer de la performance des siens contre les Reds, Rangnick ne s'est d'ailleurs pas privé pour critiquer le match de 10 minutes de Paul Pogba, coupable selon lui d'un manque d'expérience au moment de sa blessure.

«Il aurait dû s’allonger ou s’asseoir sur le sol, mais il essayait de se ranger derrière l’arbitre et de lui dire qu’il était blessé. Nous avions donc un joueur en moins en défense et nous attaquions toujours haut et contre une équipe comme Liverpool, qui est probablement l’une des meilleures au monde dans les moments de transition, ce n’était pas particulièrement intelligent». Mais le technicien allemand ne s'est pas arrêté là, confirmant alors le départ - qui semble désormais inévitable - de son joueur : pour l'heure, «il ne renouvellera pas son contrat et je ne sais pas, peut-être que le club ou Erik ten Hag ne voudront pas renouveler son contrat, je ne sais pas. Il est fort probable qu’il ne sera plus là la saison prochaine». Plus que jamais sur le départ et courtisé par la Juve, Paul Pogba reste surtout une cible prioritaire pour le PSG comme nous vous le révélions récemment. Affaire à suivre...