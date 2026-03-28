L’Argentine tremble après les larges victoires de l’Algérie et de l’Autriche !

Ce vendredi soir, une grande partie des équipes qui disputeront la Coupe du monde disputaient des matches amicaux, les derniers pour se préparer à la grande échéance de cet été. Avec la Finalissima annulée en raison de la guerre en Iran, l’Argentine devait donc se contenter de deux rencontres amicales de dernière minute. La première a eu lieu cette nuit face à la Mauritanie à la Bombonera. Les coéquipiers de Lionel Messi se sont imposés (2-1) sans vraiment briller et cette prestation assez décevante a largement inquiété la presse du pays champion du monde 2022.

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Conscient de la prestation de son équipe, le sélectionneur Lionel Scaloni a aussi tenu un discours très fort en conférence de presse estimant que son équipe avait livré l’un des pires matches depuis qu’il est sur le banc. «Le match n’était pas bon, c’est la réalité. De nombreuses conclusions peuvent être tirées de cette performance. Comme on le dit toujours, il n’y a pas d’adversaires faciles. L’équipe n’a pas été bonne aujourd’hui. Il faut le reconnaître et y remédier. Je ne suis pas inquiet en soi mais y a des choses à corriger, comme toujours, et c’est mieux que ce soit maintenant. Parfois, lorsque nous tentons quelque chose de différent, les performances de l’équipe peuvent en pâtir, surtout s’il ne reste pas beaucoup de temps pour le mettre en place. Mais il est clair que nous pouvons jouer beaucoup mieux, nous l’avons déjà fait. Tous les joueurs que j’ai testé ont contribué, mais quand un match se complique, c’est plus difficile», a-t-il lancé. Un sentiment partagé par Emiliano Martinez qui a été encore plus cash dans ses propos après la rencontre.

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Les larges victoires de l’Algérie et de l’Autriche inquiètent !

«Franchement, c’était assez faible. C’était l’un de nos pires matchs amicaux. On a manqué d’intensité, de cohésion et de vitesse. Il faut qu’on analyse ça, et quand on porte le maillot de l’équipe nationale, il faut qu’on fasse beaucoup mieux. J’essaie d’être disponible quand on fait appel à moi, et ils nous ont trop attaqués aujourd’hui. On a gagné, on ne connaissait pas vraiment bien l’adversaire, et ils ont joué comme si leur vie en dépendait. Il faut qu’on mette plus de cœur. En deuxième mi-temps, nous avons manqué d’intensité, il faut faire mieux. C’est vrai que nous n’avions pas joué ensemble depuis longtemps et que nous avons aussi fait tourner l’effectif. Hier, la blessure de Panichelli (rupture des ligaments croisés) nous a beaucoup affectés. Peut-être avons-nous joué avec un peu moins d’intensité aujourd’hui par crainte de blessure, mais quand on porte le maillot de l’équipe nationale, il faut faire beaucoup mieux. Dieu merci la Finallissima a été annulée, si on avait joué comme ça, on aurait perdu », a lancé le portier de 33 ans. La performance de l’Argentine n’a pas rassuré mais ce qui a surtout inquiété le sélectionneur, c’est le niveau affiché par les concurrents au Mondial.

Car les journalistes n’ont évidemment pas manqué d’interroger Scaloni sur les autres équipes du groupe. L’Autriche a corrigé le Ghana dans son match de préparation (5-1) alors que l’Algérie s’est baladée face au Guatemala (7-0). Même la Jordanie a tenu tête au Costa Rica (2-2). Des résultats qui confirment le niveau élevé du groupe et Lionel Scaloni a déjà prévenu ses joueurs. « Nous avons regardé un peu Algérie-Guatemala et un peu Autriche-Ghana, deux matchs qu’ils ont remportés haut la main. Nous n’avons pas pu regarder Jordanie-Costa Rica car nous étions à l’entraînement. Ce sont des adversaires redoutables, je ne peux rien dire d’autre, c’est la réalité. Ils vont être difficiles à battre et eux, ils vont jouer comme la Mauritanie aujourd’hui : à 100 %. Ils vont nous compliquer la tâche, et une Coupe du monde se joue souvent sur des détails. Ce sont de bonnes équipes et heureusement, nous en sommes déjà quelque peu conscients, compte tenu de ce qui nous est arrivé lors du premier match de la dernière Coupe du monde. Nous sommes sur la corde raide.» Un message directement adressé à ses joueurs. L’Argentine se prépare déjà au pire !