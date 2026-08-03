Chelsea : Strasbourg se positionne pour relancer Mykhaïlo Mudryk !

Mykhaïlo Mudryk voit le bout du tunnel. Autorisé à rejouer après la levée de sa suspension pour dopage, l’ailier ukrainien de 25 ans était autorisé à participer à la tournée de pré-saison de Chelsea, au grand bonheur de Xabi Alonso : «nous sommes heureux pour lui. Personne ne peut vraiment comprendre ce qu’il a traversé. Nous voulons qu’il fasse partie de l’équipe et il a le soutien de tout le monde. Il lui faudra du temps. Une fois que les choses auront changé, tout repartira progressivement», avait-il confirmé.

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Et pour revenir au premier plan après de nombreux mois sans disputer le moindre match, cela pourrait passer par un prêt pour tenter de le relancer. Selon le Daily Mail, cette possibilité suscite déjà de nombreuses convoitises. En effet, trois clubs de Premier League, dont le Coventry City de Frank Lampard, ont pris des renseignements auprès de Chelsea pour évaluer la faisabilité d’un transfert ou d’un prêt. Mais avant de prendre une décision, les Blues souhaitent toutefois observer leur joueur.

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Trois clubs de Premier League également sur le coup

Mudryk doit rejoindre le groupe de Xabi Alonso à Hong Kong, où il sera évalué après près de deux ans sans compétition officielle. Chelsea veut notamment mesurer son état de forme avant de trancher sur son avenir, alors que l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk n’a plus disputé de match officiel depuis novembre 2024. Et plutôt que de le prêter à un concurrent en Premier League, une autre option prend de l’ampleur en interne afin de lui garantir du temps de jeu : un prêt à Strasbourg.

Le club alsacien, également contrôlé par BlueCo, offrirait à Mykhaïlo Mudryk un environnement idéal pour retrouver du rythme tout en restant dans la galaxie Chelsea, ajoute le Daily Mail. Cette solution permettrait aux dirigeants londoniens de suivre de près son évolution avant d’envisager un éventuel retour à Stamford Bridge. Recruté pour près de 104 M€ en janvier 2023, Mudryk a continué à s’entraîner quotidiennement durant sa suspension et espère désormais relancer une carrière freinée par cette longue absence. Son avenir devrait se décider dans les prochaines semaines, entre une nouvelle aventure en Premier League ou un passage à Strasbourg qui pourrait faire sensation pour la Ligue 1.