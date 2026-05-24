Liverpool avance sur un jeune crack colombien

Auteur d’une saison très moyenne, Liverpool souhaite se renforcer cet été. En effet, les Reds accélèrent sur le dossier du jeune milieu offensif colombien Samuel Martinez, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Âgé de 17 ans, le joueur de l’Atlético Nacional attire déjà l’attention de plusieurs cadors européens, dont Chelsea, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, dans un dossier où les Reds cherchent à prendre une longueur d’avance selon le Daily Mail.

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Profilé comme un milieu capable d’évoluer dans l’axe ou en soutien de l’attaquant, Martinez impressionne par sa polyvalence et sa maturité, au point d’être comparé à Kaká pour sa qualité de projection et son aisance technique. Séduit par le projet sportif de Liverpool et la perspective d’un chemin vers l’équipe première, le joueur pourrait rejoindre Anfield à partir de ses 18 ans, avec la possibilité d’un prêt dans la foulée. De leur côté, les dirigeants de l’Atlético Nacional espèrent inclure des bonus et un pourcentage à la revente dans l’opération. Affaire à suivre…