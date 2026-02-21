Menu Rechercher
Liga

Osasuna - Real Madrid : les compositions officielles

Osasuna Real Madrid

Le faux pas du Barça la semaine dernière a permis au Real Madrid de récupérer la tête de la Liga, une première depuis la 14e journée. Maintenant en position de chasser, la Maison Blanche a l’avantage de jouer avant son rival en se déplaçant sur la pelouse d’Osasuna (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). Du côté d’Osasuna, bien que le club de Pampelune soit dans le ventre mou, ils n’ont que 6 points d’avance sur le premier relégable.

Alessio Lisci compte sur son 4-2-3-1. Le buteur phare Ante Budimir est bien évidemment à la pointe de l’attaque. On retrouve une connaissance de la ligue 1 en tant que latéral droit, à savoir Valentin Rosier. Le poste de 10 échoit à Aimar, flanqué du même numéro sur le dos. Les puristes apprécieront. Pour Arbeloa, ce sera un 4-4-2. Auteur d’un doublé la semaine dernière et d’un but en milieu de semaine face à Benfica, Vinicius Jr sera associé à Mbappé en attaque. Deux autres Français sont titulaires au milieu de terrain : Tchouaméni et Camavinga. Güler sera également présent sur l’aile droite.

Les compositions officielles :

Osasuna : Herrera - Rosier, Catena, Herrando, Galan - Torro, Moncayola - Garcia, Aimar, V.Munoz - Budimir.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras - Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Mbappé, Vinicius Jr.

Liga
Real Madrid
Osasuna

Liga
Real Madrid CF
Osasuna
