FC Bâle : Aldo Kalulu victime d'un nouvel incident raciste

Après le malheureux Mouctar Diakhaby dimanche, c'est Aldo Kalulu (25 ans) qui a été victime d'un nouvel incident raciste. Cela s'est passé ce lundi en marge de la rencontre entre le FC Bâle et Vaduz, pour le compte de la 27e journée du championnat suisse, et c'est plutôt déconcertant puisque le match se tenait à huis clos.

En effet, sur l'une des séquences de la rencontre, on entend clairement une voix dire : « je crois que, autrefois, Kalulu était un ramasseur de bananes ». Comme il n'y avait pas de public, il devrait être plutôt facile de retrouver l'auteur de cette phrase. Le club suisse a de son côté réagi sur les réseaux sociaux et apporté son soutien à Kalulu (formé à l'OL).

Tough afternoon for us... Thanks everyone for the support! Let’s move on, no time to waste with fools. I just hope measures will be taken to prevent this kind of behaviour...#NoToRacism #BlackAndProud✊🏾