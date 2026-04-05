Jürgen Klinsmann : « en Italie, Lamine Yamal jouerait en D2 »

« L’Italie paye les conséquences de son manque de leaders, de joueurs techniques et de confiance envers les jeunes. En Italie, Lamine Yamal et Musiala joueraient sûrement en Serie B pour acquérir de l’expérience ». Tels sont les propos de Jurgen Klinsmann, ancienne gloire du football allemand et de l’Inter et aujourd’hui entraîneur, dans un entretien accordé à la Rai.

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Des paroles qui ne visent pas à dénigrer Lamine Yamal ni Musiala, bien au contraire. Klinsmann a ainsi voulu souligner le manque de confiance accordé aux jeunes en Italie, où on préfère souvent miser sur des joueurs recrutés à l’étranger plutôt que sur les jeunes du cru. Un constat partagé par énormément de monde dans le football italien depuis cette élimination contre la Bosnie.