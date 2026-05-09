Menu Rechercher
Commenter 21
Exclu FM Ligue 1

Sofiane Boufal estime que le PSG de Laurent Blanc rivalise avec celui de Luis Enrique

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Sofiane Boufal sous le maillot du Havre @Maxppp

Dans un long entretien sur notre site, Sofiane Boufal a notamment évoqué le PSG de Luis Enrique. Et l’attaquant du Havre a estimé que la version de Laurent Blanc n’était pas moins bonne que celle du coach espagnol malgré la présence des stars.

La suite après cette publicité

« J’ai eu la chance de jouer face au PSG de Laurent Blanc à l’époque. Et pour moi ça se vaut avec celui de Luis Enrique. Le PSG de maintenant a juste plus de réussite en Ligue des champions. Mais celui de Laurent Blanc était incroyable. Je me rappelle d’un match à l’époque où on perd 4-0 au bout de 20 minutes. Il y avait des stars avec Zlatan ou Cavani. Mais c’était une grande équipe avec Verratti, Motta ou Matuidi. Chacun savait ce qu’il avait à faire. En fait, star ou pas star, c’est surtout comment tu vas t’adapter au collectif. Le PSG de maintenant, il y a des cracks mais qui se mettent au service du collectif. »

Découvrez l’entretien exclusif dans son intégralité sur notre chaîne Youtube.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Sofiane Boufal

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Sofiane Boufal Sofiane Boufal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier