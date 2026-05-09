Sofiane Boufal estime que le PSG de Laurent Blanc rivalise avec celui de Luis Enrique

Dans un long entretien sur notre site, Sofiane Boufal a notamment évoqué le PSG de Luis Enrique. Et l’attaquant du Havre a estimé que la version de Laurent Blanc n’était pas moins bonne que celle du coach espagnol malgré la présence des stars.

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« J’ai eu la chance de jouer face au PSG de Laurent Blanc à l’époque. Et pour moi ça se vaut avec celui de Luis Enrique. Le PSG de maintenant a juste plus de réussite en Ligue des champions. Mais celui de Laurent Blanc était incroyable. Je me rappelle d’un match à l’époque où on perd 4-0 au bout de 20 minutes. Il y avait des stars avec Zlatan ou Cavani. Mais c’était une grande équipe avec Verratti, Motta ou Matuidi. Chacun savait ce qu’il avait à faire. En fait, star ou pas star, c’est surtout comment tu vas t’adapter au collectif. Le PSG de maintenant, il y a des cracks mais qui se mettent au service du collectif. »

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