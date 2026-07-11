Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Ligue 2

Aron Csongvai est tout proche de l’ASSE

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
ASSE @Maxppp

L’AS Saint-Étienne a déjà attiré Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Diallo, mais a priori, d’autres renforts sont encore attendus cet été. Selon nos informations, le milieu de terrain hongrois Áron Csongvai (2 sélections) est aujourd’hui proche de rejoindre l’ASSE.

La suite après cette publicité

Les Verts et le club suédois de l’AIK sont proches d’un accord pour le transfert du joueur de 25 ans. Il pourrait s’engager dans les prochains jours dans le Forez. Cette saison, le milieu défensif a joué l’intégralité des 12 matchs de son club dans le championnat suédois.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
ASSE
Áron Csongvai

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
Áron Csongvai Áron Csongvai
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier