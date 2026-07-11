Aron Csongvai est tout proche de l’ASSE

L’AS Saint-Étienne a déjà attiré Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Diallo, mais a priori, d’autres renforts sont encore attendus cet été. Selon nos informations, le milieu de terrain hongrois Áron Csongvai (2 sélections) est aujourd’hui proche de rejoindre l’ASSE.

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Les Verts et le club suédois de l’AIK sont proches d’un accord pour le transfert du joueur de 25 ans. Il pourrait s’engager dans les prochains jours dans le Forez. Cette saison, le milieu défensif a joué l’intégralité des 12 matchs de son club dans le championnat suédois.