Strasbourg : l’accolade lourde de sens de Liam Rosenior à Joaquín Panichelli

Après le nul concédé à Nice (1-1), l’avenir de Liam Rosenior à Strasbourg reste toujours aussi flou. Entre les rumeurs de départ vers Chelsea et son attachement au club, l’entraîneur anglais a insisté sur la qualité de son groupe et sa connexion particulière avec ses joueurs. « Je veux vraiment le meilleur pour ce club. Je ne sais pas si c’est mon dernier match », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

De son côté, après la rencontre et après avoir répondu brièvement à la presse, Joaquín Panichelli a croisé Liam Rosenior à proximité de la zone mixte. L’entraîneur anglais lui a fait une grosse accolade, qui ressemblait clairement à un au revoir selon France Bleu. Pour rappel, Chelsea s’est récemment séparé de Maresca et Rosenior apparaît comme la piste la plus sérieuse. Strasbourg se prépare à toutes les éventualités, d’autant que les deux clubs partagent les mêmes dirigeants, ce qui renforce encore l’incertitude autour de l’avenir de l’entraîneur anglais.