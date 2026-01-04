Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Strasbourg : l’accolade lourde de sens de Liam Rosenior à Joaquín Panichelli

Par Allan Brevi
1 min.
Joaquin Panichelli célèbre un but avec Strasbourg @Maxppp
Nice 1-1 Strasbourg

Après le nul concédé à Nice (1-1), l’avenir de Liam Rosenior à Strasbourg reste toujours aussi flou. Entre les rumeurs de départ vers Chelsea et son attachement au club, l’entraîneur anglais a insisté sur la qualité de son groupe et sa connexion particulière avec ses joueurs. « Je veux vraiment le meilleur pour ce club. Je ne sais pas si c’est mon dernier match », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

De son côté, après la rencontre et après avoir répondu brièvement à la presse, Joaquín Panichelli a croisé Liam Rosenior à proximité de la zone mixte. L’entraîneur anglais lui a fait une grosse accolade, qui ressemblait clairement à un au revoir selon France Bleu. Pour rappel, Chelsea s’est récemment séparé de Maresca et Rosenior apparaît comme la piste la plus sérieuse. Strasbourg se prépare à toutes les éventualités, d’autant que les deux clubs partagent les mêmes dirigeants, ce qui renforce encore l’incertitude autour de l’avenir de l’entraîneur anglais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Liam Rosenior
Joaquín Panichelli

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Liam Rosenior Liam Rosenior
Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier