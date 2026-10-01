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Premier League

Bournemouth : trois clubs toujours à l’affût pour Kroupi

Par Sasha Nahon
1 min.
Eli Junior Kroupi @Maxppp

Junior Kroupi continue d’attirer les convoitises malgré sa blessure. Auteur de 13 buts en Premier League la saison dernière avec Bournemouth, l’attaquant français de 20 ans reste suivi par Arsenal, Tottenham et le PSG, selon The Sun. Sa valeur a considérablement augmenté après son excellente saison et les Cherries n’envisageraient désormais un départ que contre une indemnité record pour le club, estimée autour de 90 millions d’euros. Un transfert était déjà envisagé cet été dans l’entourage du joueur avant qu’une blessure au pied contractée pendant la préparation, nécessitant une opération, ne mette le dossier en pause.

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Après deux mois de convalescence, Kroupi progresserait suffisamment pour espérer retrouver sa pleine forme autour de la première semaine de novembre. Son retour pourrait alors relancer l’intérêt de ses prétendants, Arsenal restant notamment à la recherche d’un jeune attaquant rapide et efficace devant le but. L’ancien Lorientais a également récemment décliné la possibilité de représenter le Portugal lors de la Coupe du monde, privilégiant son ambition d’évoluer avec l’équipe de France. En attendant un éventuel nouveau feuilleton autour de son avenir, son retour constituera aussi un renfort important pour Bournemouth, toujours à la recherche de sa première victoire en Premier League cette saison.

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