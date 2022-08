Nantes bloque le départ d'Edoly Lukoki à la Fiorentina !

Professionnel depuis juin 2021 et sous contrat jusqu'en 2024, Edoly Lukoki, champion de France avec les U19 nantais, n'est pas dans les plans d'Antoine Kombouaré qui ne l'a pas encore intégré dans le groupe pro. À 18 ans et alors que tous ses potes de l'Équipe de France U18 jouent déjà régulièrement chez les professionnels, le natif de Clichy-la-Garenne, qui est un vrai numéro 9 capable aussi bien de jouer dos au but que de briller par sa vitesse et sa technique, ne cache plus sa frustration. Conscient de la problématique, Nantes, par le biais d'un membre du comité directeur, avait alors donné son accord à l'entourage du jeune attaquant du FC Nantes pour qu'il parte en prêt dès l'instant où sa situation était bouchée chez les pros.

Alors quand la Fiorentina est venue taper à la porte des Canaris, Edoly Lukoki a retrouvé le sourire. Le club italien lui a garanti une intégration rapide et la possibilité d'évoluer rapidement avec l'équipe professionnelle. Séduit par les qualités du joueur, le club italien a soumis samedi une première offre de prêt avec option d'achat. Nantes a retoqué la Fio et voulait un prêt payant. La Viola a alors accepté les conditions nantaises, mais s'est finalement heurtée à un non plus ferme. Selon nos informations, le club des bords de l'Erdre a signifié à son homologue qu'il ne souhaitait plus voir partir Edoly Lukoki et qu'il comptait sur lui pour la Youth League et la Gambardella. Or, le blocage serait en réalité due à une raison plus financière que sportive. Néanmoins, pas de quoi effrayer la Fiorentina qui envisage malgré tout une troisième tentative...