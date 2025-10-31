Menu Rechercher
Rivaldo vole au secours de Vinícius Jr

Par Allan Brevi
Rivaldo avec le Brésil @Maxppp

La légende brésilienne, Rivaldo, a pris position après la polémique du dernier Clásico, où Vinícius Junior a fortement manifesté son mécontentement au moment de sa sortie à la 72e. L’ancien Ballon d’Or 1999 estime que, si l’attitude de l’ailier madrilène n’était pas correcte, elle reste compréhensible compte tenu de la situation. « Le remplacer sept fois d’affilée, c’est trop. Un joueur comme Vinícius, qui vaut autant pour le Real Madrid ne devrait pas sortir dans un match aussi important. La réaction de Vini n’était pas correcte, car il a tenu des propos déplacés, ce qui est bien sûr regrettable. Mais on peut comprendre sa colère : il jouait bien, il était le protagoniste, il a participé au deuxième but et il conservait bien le ballon vers l’avant », a expliqué Rivaldo selon Marca.

Le Champion du Monde 2002 a également rappelé le statut du joueur auriverde, sacré meilleur joueur du monde par la FIFA cette année, puisque qu’il a remporté le dernier "The Best FIFA". « Qu’on l’aime ou non, Vinícius reste aujourd’hui le meilleur du Monde », a insisté Rivaldo.

Pub. le - MAJ le
