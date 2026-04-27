Nantes : Waldemar Kita répond à Luis Castro

La semaine passée, le patron du FC Nantes, Waldemar Kita, était sorti du silence afin de pousser un énorme coup de gueule au vu de la situation critique du club des bordes de l’Erdre. Le dirigeant s’en était d’ailleurs pris violemment à l’un de ses anciens coachs, Luis Castro. «Le recrutement de Luis Castro. On a beaucoup discuté et hésité avec Franck, j’aurais dû être plus vigilant. Ce coach (NDLR : aujourd’hui à Levante, 19e de Liga) va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de Ligue 2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir.»

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Depuis, l’entraîneur portugais lui a répondu et Kita a fait volte-face dans un communiqué publié sur le site des Canaris. «À la suite de la parution d’un récent entretien, certains de mes propos ont fait l’objet d’interprétations qui ne correspondent pas à ma pensée. Je tiens à le rappeler avec clarté : je n’ai aucune animosité vis-à-vis de Luis Castro. Luis Castro est un homme de football et un professionnel et il n’a jamais été dans mon intention de le dénigrer. Les difficultés sportives traversées cette saison sont collectives et engagent l’ensemble du club, à commencer par moi-même en qualité de Président. En tant qu’homme de football moi-même je souhaite que le prestigieux club de Levante réussisse son parcours en fin de championnat».