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Ligue 1

PSG : Marquinhos s’explique sur le temps additionnel face à Lille

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lille et le PSG dos à dos @Maxppp
Lille 2-2 PSG

Longtemps devant au score et tout proche d’un succès de prestige face au PSG (2-2), le LOSC a vu le champion de France revenir dans les ultimes secondes. Une égalisation de Marquinhos à la 90e+6 qui frustre les Lillois, remontés contre la gestion du temps additionnel. Mais pour le Brésilien, il fallait rester concentré jusqu’au bout.

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«SI l’arbitre nous a parlé ? Non. Des fois, on est sur le terrain, on ne sait même pas combien de temps additionnel il y a. On était concentré sur le pressing. On avait le ballon. On voulait gagner ce match, on voulait marquer le but. Il y a un arbitre pour gérer le temps, nous on doit jouer sur le terrain. C’est bien tombé pour nous, des fois ça tombe mal. C’est le football, les détails. Il ne faut pas se relâcher jusqu’à la fin du match, sinon le PSG va te sanctionner.»

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