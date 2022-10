OM : l’immense match de Chancel Mbemba

La suite après cette publicité

Certains avaient prévenu, lorsqu’il a signé à l’Olympique de Marseille en août : Chancel Mbemba est une pioche incroyable. De l’aveu même de Pablo Longoria, ce deal s’est conclu très rapidement, en quelques jours seulement, alors que l’ancien de Porto était en fin de bail au Portugal. Depuis le début de la saison, ce défenseur qui prend son temps en conférence de presse, va à la guerre, pas seul, mais bien souvent son talent dépasse ses coéquipiers.

Ce dimanche soir, lors du Classique perdu face au Paris Saint-Germain (0-1), le patron de la défense des quatrièmes de Ligue 1 a livré un récital. Bien sûr, les Parisiens ont eu des occasions, bien sûr, il a eu fort à faire avec Kylian Mbappé. Mais il est resté souvent sur ses appuis et a enfermé, petit à petit, le crack de Bondy, qui eut du mal à se montrer.

« Mon duel avec Kylian ? C'est gentil, mais on doit continuer à travailler »

Toujours présent à haranguer ses coéquipiers, l’international congolais s’est même montré offensivement en perçant à de nombreuses reprises les lignes parisiennes et notamment le pauvre Bernat qui en a vu des vertes et des pas mûres. S’il y en avait un, qui a tout donné, qui avait le droit d’être déçu, c’était bien lui.

« Aujourd'hui, ça a été très difficile. Mais, on a loupé notre match. Notre attaque, c'est dommage. On a eu beaucoup d'occasions, mais quand on rate... quand tu joues avec des attaquants comme il y a en face, c'est compliqué. On se doit de mieux concrétiser les occasions. On est venu pour gagner, il fallait mouiller le maillot, c'est Paris. On est venu pour les trois points. Avant, en Afrique, je jouais 8, 10. J'ai appris comment les attaquants jouaient. Mon duel avec Kylian ? C'est gentil, mais on doit continuer à travailler. La bataille n'est pas terminée », s’est exprimé le défenseur au micro d’Amazon Prime.