Le grand Jude Bellingham est de retour. Après une saison 2025/2026 un peu en dilettante, le milieu de terrain anglais retrouve des sensations cette saison. Il est même considéré, presque à l’unanimité, comme le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Le joueur de 23 ans, qui affiche 4 buts et 3 passes décisives au compteur en 12 rencontres de championnat, est vraiment très apprécié du côté de la capitale espagnole. Bien plus que Vinicius Jr ou même Kylian Mbappé, notamment car l’ancien du Borussia Dortmund se donne plus lorsqu’il faut défendre et semble plus impliqué au pressing.

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Et depuis quelques semaines déjà, sa prolongation est un sujet qui commence à revenir dans les médias espagnols. Il n’y a pas forcément urgence, puisque son bail expire en 2029, mais les Merengues ne veulent prendre aucun risque, et souhaitent le récompenser. A priori, il n’y aura pas de long feuilleton comme ce fut le cas avec Vinicius Jr ces dernières années, et un accord devrait être trouvé assez rapidement.

C’est bien parti

OK Diario précise tout de même que le joueur a fixé deux conditions à ses dirigeants. Premièrement, une augmentation salariale qui le placerait au même niveau que Vinicius Jr, soit environ 22 millions d’euros par an, toujours selon le média. Des émoluments que les Madrilènes sont prêts à lui offrir, conscients qu’il les mérite pour ses prestations sur le terrain. Les discussions sur les conditions contractuelles ne devraient donc pas poser problème, et le joueur apprécie l’effort qu’est prêt à faire la direction merengue.

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Deuxième condition : Jude Bellingham souhaite un projet compétitif qui lui permettrait de gagner des titres tous les ans. Après deux saisons blanches en termes de titres majeurs, le milieu de terrain de 23 ans veut être sûr que les ambitions du Real Madrid restent encore à la hauteur du statut du club, et il veut en savoir plus sur le projet que prépare Florentino Pérez pour ces prochaines années. Il souhaite notamment que l’effectif continue de faire partie des meilleurs de la planète, puisqu’il a soif de titres. Quoi qu’il en soit, les discussions ont bien avancé et tout indique que les supporters madrilènes vont encore profiter du talent de Bellingham pour de longues années…