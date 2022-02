PSG : l'avis tranché de Nicolas Anelka sur Mauricio Pochettino

Rares sont ceux qui défendent encore Mauricio Pochettino du côté de la capitale... L'Argentin est cible de critiques depuis des mois déjà, et cette élimination en Coupe de France face à Nice ne fait pas ses affaires. Le principal concerné serait même agacé par le PSG, comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato. Mais pour Nicolas Anelka, le souci peut se situer un peu plus haut, comme il l'a laissé entendre à l'antenne de RMC Sport. L'ancien joueur du PSG a effectivement expliqué qu'avec tant de stars, il est difficile d'imposer sa patte et de prendre des décisions fortes.

« S'il fallait le virer, c'était au mois de décembre. Il est vrai qu'il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter (...), mais il ne peut pas, en vérité. Tout le monde sait pourquoi. C'est très difficile. Beaucoup de gens parlent sur le coach et sur les joueurs. Quand t'es coach de cette équipe, c'est très compliqué de venir avec un projet de jeu. Il avait l'habitude de faire certaines choses à Tottenham, et force est de constater qu'il ne peut pas le faire au PSG. Il est là, il sait qu'il va prendre son salaire tous les mois, que son salaire est compté. Il va faire le plus de matchs et mois possibles, mais ça ne pourra pas durer. Il faut être kamikaze pour mettre des stars sur le banc, et peut-être que ce n'est pas un kamikaze. S'il veut développer son jeu il doit faire des choix forts. Quand on dit qu'il n'y a pas de repli défensif, on sait qui est pointé du doigt. Mettre des stars sur le banc ? Il ne le fera pas, même s'il veut le faire il y aura la direction au-dessus... », a lancé l'ancien attaquant. Pochettino n'est donc pas tout seul...