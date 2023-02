João Félix dévoile les raisons de son départ voulu de l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

À 23 ans, João Félix a découvert le troisième championnat de sa carrière après la Liga Bwin portugaise et la Liga espagnole. Prêté à Chelsea jusqu’à la fin de la saison (prêt payant de 11 M€ sans option d’achat), l’attaquant lusitanien a été l’un des gros coups du dernier mercato hivernal. Son départ de l’Atlético de Madrid n’a pas été une surprise non plus.

Il avait besoin de quitter l’Atlético

Entre sa relation compliquée avec Diego Simeone et un rendement (34 buts, 18 passes décisives en 131 matches, toutes compétitions confondues) pas franchement compatible avec les 125 M€ déboursés par les Colchoneros en 2019, l’international portugais cherchait depuis quelques mois à plier bagage. Son premier (et seul) match avec les Blues n’a pas été une réussite (expulsé à la 58e minute le 12 janvier face à Fulham), mais João Félix avait besoin de ce changement d’air.

D’ailleurs, il a profité de son temps libre pour se confier longuement au journal AS. Le Lusitanien est revenu sur son nouvel environnement, mais aussi sur les conditions qui ont entouré son départ de Madrid. « Il y a quelque temps déjà, je cherchais à changer d’air, car ça m’était difficile de m’habituer à cette façon de jouer. Je suis parti parce que ma tête était déjà pleine d’avoir essayé si fort et de ne pas y arriver. Il fallait que ça se fasse durant ce mercato et je pense que c’était bon pour l’Atleti et pour moi aussi. » Des difficultés à assimiler le style Simeone ? Il n’en fallait pas plus pour lancer le joueur sur ses rapports avec le coach argentin. Mais les amateurs de déclarations chocs vont être déçus.

Il n’en veut pas à Diego Simeone

« La confiance doit aussi venir du joueur. Pas au début, mais dans la troisième année, j’ai toujours eu le maximum de confiance. Et puis, il est logique que l’entraîneur ait plus confiance en certains joueurs qu’en d’autres, mais c’est normal. (…) Il a fait de moi un meilleur joueur. Depuis mon arrivée à l’Atlético jusqu’à maintenant, je suis devenu un meilleur joueur. Et c’est grâce à tout le monde : à Cholo, à l’entraîneur du Portugal Fernando Santos, à mes coéquipiers… Tout m’a fait grandir. Les blessures m’ont enlevé ma confiance, mon rythme, mon niveau de jeu, mais d’autres choses m’ont également affecté. Maintenant, je suis plus adulte, plus mature et je pense que je ne vais pas avoir des hauts et des bas, je vais être plus régulier. »

Une promesse pour l’avenir que João Félix devra tenir dans un nouvel environnement qu’il pourrait ne côtoyer que pendant six mois. Et après ? Son avenir reste incertain et pas sûr que Chelsea lâche un gros chèque si ses performances ne deviennent pas exceptionnelles. De son côté, le joueur ne pense qu’à profiter du moment présent. Et jure ne pas regretter d’avoir signé à l’Atlético. « Non, je ne le regrette pas. C’était bon pour moi de quitter le Portugal, d’évoluer, de connaître de nouvelles expériences, de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs… Non. Je ne le regrette pas, car cela m’a fait grandir ».