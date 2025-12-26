Incroyable jackpot pour un village espagnol qui rêve de Kylian Mbappé

Le petit village espagnol de La Bañeza, dans la région de Castille-et-León, a eu droit à un Noël exceptionnel grâce à la loterie nationale « El Gordo ». Avec ses 13 000 habitants, la commune a remporté 468 millions d’euros, en grande partie grâce à son club de football local qui a vendu de nombreux tickets portant le numéro gagnant 79 432. Après les incendies dévastateurs de l’été, ce gain offre un véritable coup de pouce pour aider à la reconstruction et redonner le sourire aux habitants. Dans les rues, les villageois, vêtus de violet, la couleur du club, ont fêté l’événement dans la joie et le bruit des klaxons, célébrant cette manne financière inattendue d’après El Pais.

Le succès a aussi déclenché quelques rêves ambitieux au sein du club de foot. Sur un ton humoristique, certains supporters ont suggéré d’acheter des stars comme Kylian Mbappé ou Vinicius Jr, espérant que l’argent récolté pourrait même permettre de recruter des joueurs de renom. Plus sérieusement, le village entend surtout utiliser ce jackpot pour réparer les dégâts causés par les incendies et renforcer les infrastructures locales, offrant ainsi un souffle d’espoir après une période particulièrement difficile.