Lamine Yamal fait trembler le FC Barcelone

Les temps sont durs pour Lamine Yamal. Déjà éclaboussé par quelques polémiques depuis plusieurs mois, comme sa fête d’anniversaire, sa blessure en sélection, mais aussi son train de vie ou encore sa participation à la Kings League et surtout ses derniers propos sur le Real Madrid à trois jours du Clasico, le jeune Barcelonais doit là aussi dribbler tous les sujets. Comme sur le terrain, il s’en sort plutôt bien à chaque fois, même si au Santiago-Bernabéu, la donne a été différente.

Cadenassée par Álvaro Carreras, souvent aidé par un Vinicius Jr qui est arrivé le couteau entre les dents sur la pelouse, la star de 18 ans a vécu pour la première fois un Clasico compliqué. Le FC Barcelone a décidé de prendre les choses en main en essayant de protéger son joueur du mieux possible. Il lui a par exemple demandé de ne pas participer à un événement promotionnel en début de semaine où était prévu un point presse. Lamine Yamal l’a accepté sans broncher, conscient des possibles déboires.

Opérer ou ne pas opérer ?

Outre sa vie extrasportive, le Barça s’inquiète également du physique de l’international espagnol. Depuis quelques semaines, il traîne une pubalgie qui l’empêche d’être à 100% sur le terrain. L’intéressé en personne est frustré par son niveau actuel. Il sait aussi que cette blessure l’handicape au quotidien. Il est moins efficace dans ses changements de rythme et de direction avec le ballon. Pour autant, il a décidé de poursuivre son activité, malgré la gêne persistante.

D’après Sport, Lamine Yamal préfère ne pas subir d’intervention chirurgicale «pour le moment». L’ailier préfère avoir recours à un traitement conservatoire et évaluer sa situation au jour le jour, en accord avec le staff médical du Barça. Un autre avis externe au club a déjà été demandé, ce qui pourrait déterminer une autre décision dans les semaines à venir. C’est surtout la douleur, résistante ou non, qui déterminera la suite. Si celle-ci ne disparaît pas, alors la possibilité de se faire opérer sera envisagée. La longue absence qui va avec aussi…