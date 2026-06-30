Bordeaux : Rio Mavuba réagit à la décision de la DNCG

Gérard Lopez continue d’enfoncer les Girondins de Bordeaux. Après avoir fait chuter le club au scapulaire en National 2, l’homme d’affaires a vu la DNCG exclure les Marine-et-Blanc de toutes les compétitions officielles. Aujourd’hui, Bordeaux pourrait donc repartir en R1. Le club va faire appel et son coach, Rio Mavuba, a réagi ce soir.

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« C’est une situation difficile pour tous les amoureux du club, les supporters. On a confiance en nos dirigeants, ils ont fait appel. On espère que la situation va vite retrouver de l’allant pour essayer de remonter. C’est arrivé sur les dernières semaines, mais on était un petit peu préparés aussi. On savait que tous les éléments n’étaient pas réunis. On a quelques jours pour réagir, on espère que ça va le faire », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS.