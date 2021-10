Club Bruges - Manchester City : les compositions officielles

Manchester City doit réagir à Bruges ce mardi (21 heures). Après avoir remporté le premier set (6-3) face au RB Leipzig lors de la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions, les Skyblues se sont en effet inclinés sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (0-2). Dans le même temps, l'adversaire du soir des hommes de Pep Guardiola, le Club Bruges, 2ème du groupe A, a fait bonne impression. D'abord en tenant tête aux Parisiens à la maison (1-1), puis en allant gagner à Leipzig (2-1). City aura donc à cœur de s'imposer au stade Jan-Breydel pour reprendre sa marche en avant et passer devant les Belges au classement.

Pour cette partie comptant pour la 3ème journée de la phase de groupes de C1, Manchester City se présente dans son traditionnel 4-3-3 concocté par Pep Guardiola, privé de Ferran Torres, John Stones et évidemment Benjamin Mendy. Ederson Moraes prend place dans les cages derrière Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte et Joao Cancelo. Rodri est positionné en sentinelle auprès de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Devant, Riyad Mahrez, Phil Foden et Jack Grealish sont associés. De son côté, Bruges compte sur un 3-4-3 avec Mignolet dans les buts derrière Mata, Hendry, Balanta, Nsoki, Sobol. Rits et Vanaken sont associés dans l'entrejeu. Lang et Sowah prennent les couloirs aux côtés de De Ketelaere.

Les XI de départ

Club Bruges : Mignolet - Hendry, Balanta, Nsoki - Mata, Rits, Vanaken, Sobol - Sowah, De Ketelaere, Lang

Manchester City : Ederson - Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Foden, Grealish