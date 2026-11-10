Manchester United fonce sur Mauricio Pochettino !

Manchester United devrait se séparer de Michael Carrick dans les prochains jours. Selon la presse britannique, les dirigeants mancuniens envisagent de limoger leur entraîneur pendant la trêve internationale, après avoir été en danger depuis le début de saison. Malgré un match nul spectaculaire contre Aston Villa (4-4), les Red Devils restent dans la zone de relégation et ne comptent que deux victoires en dix journées de Premier League. Une situation qui fragilise considérablement Carrick, alors que le club souhaiterait rapidement trouver un nouveau technicien pour redresser la barre.

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Nommé en janvier pour remplacer Ruben Amorim avant de recevoir un contrat de deux ans en mai, il pourrait donc déjà vivre ses dernières heures sur le banc mancunien. Après avoir conduit son équipe à la troisième place la saison passée et à une qualification en Ligue des Champions, l’ancien milieu de terrain traverse une période bien plus compliquée. Interrogé sur une éventuelle démission après le nul contre Aston Villa, il a été catégorique : «ça n’arrivera pas». Mais selon le Daily Mail, Manchester United souhaiterait installer son nouvel entraîneur avant le déplacement à Anfield, le 22 novembre prochain.

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MU doit payer 8 M€ pour arracher Pochettino aux États-Unis

Dans cette perspective, Mauricio Pochettino s’impose maintenant comme le grand favori pour lui succéder. Actuellement sélectionneur des États-Unis, l’Argentin pourrait être libéré grâce à une clause fixée à plus de 8 millions d’euros. Son expérience en Premier League, du côté de Tottenham, Chelsea et Southampton, constitue un argument de poids pour les dirigeants mancuniens. D’après la BBC, Mauricio Pochettino serait ouvert à un transfert à Manchester United, même s’il vient de prolonger son contrat avec les États-Unis car la clause lui permettrait de quitter sa fonction de sélectionneur si une offre prestigieuse se présentait.

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Qui doit succéder à Michael Carrick sur le banc de MU ? Mauricio Pochettino Antonio Conte Eddie Howe Didier Deschamps Vitor Pereira Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

D’autres profils restent néanmoins à l’étude, notamment Eddie Howe et Julian Nagelsmann. L’ancien entraîneur de Newcastle avait été envisagé lors des précédentes réflexions de Manchester United, mais il aurait déjà refusé l’idée de prendre les commandes des Red Devils. De son côté, Nagelsmann est disponible après son départ de la sélection allemande, alors que le nom d’Antonio Conte circule toujours. Pochettino conserve toutefois une longueur d’avance dans les réflexions mancuniennes, même si son arrivée nécessiterait de régler la question de son contrat avec les États-Unis.