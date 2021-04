L'astuce du PSG pour conserver Kylian Mbappé

La semaine de Kylian Mbappé (22 ans) a été exceptionnelle. Doublé contre le Bayern à Munich en milieu de semaine (victoire 3-2 des Parisiens) et ouverture du score ce samedi pour son club contre Strasbourg en Alsace (victoire 4-1 du Paris SG). Alors, forcément, tout le monde veut le voir rester au Paris Saint-Germain. Mais, c'est compliqué et, en fin de contrat en 2022, le natif de Bondy n'a toujours pas prolongé.

Il va bientôt falloir prendre une décision puisqu'il semble hors de questions pour le club de la capitale française de le voir partir libre à l'issue de son contrat. Le Real Madrid est évidemment dans les starting-blocks. D'ailleurs, As révélait ce samedi que les Merengues sentaient qu'ils étaient en pole position pour le recruter que ce soit cet été ou le prochain, lorsqu'il n'aura plus de contrat.

Doit-il évoluer au PSG lors de la Coupe du Monde ?

Selon le média espagnol, la Casa Blanca userait d'un gros lobbying pour qu'il ne prolonge pas son contrat et qu'il soit en position de force cet été. L'idée est de l'avoir à un prix réduit lors du prochain mercato estival ou alors d'attendre patiemment la fin de son contrat. Mais une autre hypothèse semble être sur la table et celle-ci ne ravit pas franchement les décideurs espagnols. Mbappé pourrait prolonger et convenir d'un prix de départ avec son club actuel.

Toutefois, nous apprenons une autre chose par l'intermédiaire d'As. Toujours d'après le quotidien espagnol, il est entendu que Kylian Mbappé évolue toujours sous les couleurs du Paris SG lorsque se déroulera la Coupe du Monde au Qatar (21 novembre 2022, 18 décembre). Cela voudrait donc dire qu'il aura prolongé son bail et qu'un transfert ne sera possible que lors de l'été 2023. Habile.