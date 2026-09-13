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Ligue 1

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles d’Achraf Hakimi

Par Samuel Zemour - Chemssdine Belgacem
1 min.
Achraf Hakimi @Elhadjiloum

Luis Enrique s’est montré prudent concernant l’état de santé d’Achraf Hakimi après la rencontre entre Brest et le PSG (0-1). Touché à la suite d’un contact en première période, le latéral marocain a été contraint de quitter la pelouse dès la 39e minute, remplacé par Fabian Ruiz. Une sortie qui suscite forcément quelques inquiétudes du côté parisien alors que la trêve internationale approche.

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Interrogé sur la blessure de son joueur, l’entraîneur du PSG n’a pas été en mesure d’en dire davantage. « Hakimi ? J’espère que ce n’est rien de grave, c’est difficile à savoir. Demain, il ira voir les docteurs », a expliqué Luis Enrique. Le club de la capitale devra donc attendre les examens médicaux pour connaître la nature exacte de la blessure et la durée d’indisponibilité éventuelle du Marocain.

Pub. le - MAJ le
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