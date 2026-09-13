PSG : Luis Enrique donne des nouvelles d’Achraf Hakimi

Luis Enrique s’est montré prudent concernant l’état de santé d’Achraf Hakimi après la rencontre entre Brest et le PSG (0-1). Touché à la suite d’un contact en première période, le latéral marocain a été contraint de quitter la pelouse dès la 39e minute, remplacé par Fabian Ruiz. Une sortie qui suscite forcément quelques inquiétudes du côté parisien alors que la trêve internationale approche.

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Interrogé sur la blessure de son joueur, l’entraîneur du PSG n’a pas été en mesure d’en dire davantage. « Hakimi ? J’espère que ce n’est rien de grave, c’est difficile à savoir. Demain, il ira voir les docteurs », a expliqué Luis Enrique. Le club de la capitale devra donc attendre les examens médicaux pour connaître la nature exacte de la blessure et la durée d’indisponibilité éventuelle du Marocain.