Serie A : Parme maîtrise Pise en Toscane

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mateo Pellegrino @Maxppp
Pise 0-1 Parme

Parme repart de l’Arena Garibaldi avec une victoire précieuse grâce à un unique but inscrit sur penalty par Adrian Benedyczak à la 40e minute. Le jeune attaquant n’a pas tremblé au moment de transformer la faute obtenue dans la surface, plaçant les siens devant juste avant la pause. Pisa, pourtant bien en place dans le jeu, n’a jamais réussi à convertir ses situations, butant régulièrement sur un bloc parmesan discipliné et parfaitement organisé.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
15 Logo Parme Parme 14 14 -7 3 5 6 10 17
18 Logo Pise Pise 10 14 -9 1 7 6 10 19

La seconde période a été davantage hachée, et les Toscans ont vu leurs derniers espoirs s’évaporer dans le temps additionnel avec un geste d’humeur de M’Bala Nzola, sanctionné pour comportement violent à la 90+3e minute. Malgré une poussée tardive, les hommes d’Alberto Gilardino n’ont pas trouvé la faille. Plus réaliste, Parme s’offre trois points qui compteront, tandis que Pisa devra rapidement se remettre en ordre de marche.

Pub. le - MAJ le
