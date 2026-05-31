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Super Coupe UEFA

PSG : on connaît les détails de l’affiche de la Supercoupe d’Europe

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le trophée de la Supercoupe de l'UEFA @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Le Paris Saint-Germain connaît désormais son adversaire pour la Supercoupe de l’UEFA 2026. Sacré en Ligue des champions après sa victoire face à Arsenal en finale à Budapest, le club parisien défiera Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa 2025-2026, le 12 août prochain au Stadion Salzburg en Autriche.

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Cette affiche rappellera de bons souvenirs aux Parisiens, qui avaient déjà remporté la Supercoupe de l’UEFA en 2025 après leur succès contre Tottenham. Quelques semaines après avoir conservé sa couronne européenne face à Arsenal, l’équipe de Luis Enrique tentera ainsi d’ajouter un nouveau trophée continental à son palmarès face au surprenant club anglais.

Pub. le - MAJ le
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