Sporting CP-PSG : la réaction blasée de Vitinha

Sale soirée pour le football français. Après l’humiliation subie par Monaco à Madrid (1-6), le Paris Saint-Germain a réussi à perdre son match à Lisbonne, contre le Sporting CP. Ultra dominateur et auteur du plus grand nombre de tirs de sa saison en Ligue des Champions (28), le club de la capitale s’est fait surprendre par un doublé de Luis Suarez (1-2) alors qu’il avait les occasions pour plier le match.

Le scénario d’une domination stérile qui rappelle furieusement la première moitié de saison parisienne l’an dernier. Résultat : alors qu’il était troisième du classement au coup d’envoi, Paris est descendu de deux places et voit ce soir sa qualification directe pour les huitièmes menacée. Interrogé à l’issue du match, Vitinha a donné son impression. Et le Portugais a lui aussi pointé du doigt ce scénario agaçant.

Une domination stérile

« C’est simple à expliquer. On a contrôlé le match, on avait des occasions, on n’a pas marqué, c’est un film qu’on a déjà vu beaucoup de fois. Malheureusement, des déconcentrations, des erreurs, on a pris deux buts, ça nous a coûté la défaite », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant de poursuivre.

« C’est un film qu’on a déjà vu, beaucoup plus qu’on en a envie. On fait ce qu’on peut avec les occasions, mais si on ne marque pas, ça devient difficile. Et quand ça passe, il ne faut pas encaisser de but et on en a encaissé deux, il ne faut pas faire ça. Ce n’est pas un bon soir en termes de résultats ». Et pour rappel, le PSG pourrait être éjecté du top 8. Hier, Luis Enrique disait qu’il n’était pas forcément emballé à l’idée de finir parmi les huit premiers, il pourrait voir son vœu être exaucé…