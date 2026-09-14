Le serial buteur Ferran Torres rend déjà fou le PSG !

Ferran Torres n’en finit plus d’impressionner pour ses débuts sous le maillot du PSG. Encore buteur hier lors du déplacement des siens à Brest, l’Espagnol a offert au club parisien sa première victoire de la saison en Ligue 1, au terme d’une rencontre loin d’être évidente. Avec désormais six buts inscrits lors de ses cinq premiers matches, l’ex-buteur barcelonais est par ailleurs devenu le premier joueur du PSG depuis Zlatan Ibrahimović à atteindre une telle performance sur ses cinq premières apparitions. Au-delà de ses statistiques, c’est surtout la rapidité de son intégration qui interpelle.

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Arrivé avec des attentes élevées, Torres semble déjà parfaitement avoir trouvé ses repères dans le collectif parisien. Mobile sur le front de l’attaque, il s’est notamment distingué par sa belle complémentarité affichée avec un certain Ousmane Dembélé. «Le champion du monde s’entend bien avec son ex-coéquipier barcelonais, avec qui il sait permuter», relevait d’ailleurs L’Equipe, lui accordant la note de 6 pour sa prestation réalisée à Francis-Le Blé. «J’ai eu la chance de jouer un peu avec lui au FC Barcelone. C’est un vrai buteur, un vrai numéro neuf qui peut aussi jouer sur le côté. Et c’est facile de jouer avec lui. Il fait de très bons appels. C’est facile de le trouver, on se parle beaucoup, avec Ferran c’est facile», reconnaissait de son côté le Ballon d’Or 2025 après la rencontre.

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Une connexion déjà évidente avec Dembélé

Crédité d’un 7,5 par notre rédaction, le natif de Foios préférait lui retenir l’essentiel. «C’est vrai que ce n’était pas notre meilleur match. Je pense que nous avons été très compétitifs, et au final, c’est aussi important de remporter cette première victoire sur un terrain dont nous savions qu’il allait être difficile. Maintenant, place à une nouvelle semaine pour se reposer et préparer le match de la fin de semaine prochaine, qui est également très important pour nous», indiquait-il sobrement au micro de PSG TV avant de revenir sur sa nouvelle réalisation.

«Mon but ? Ce qui compte pour moi, c’est toujours d’aider l’équipe, quel que soit le temps de jeu que l’entraîneur décide de m’accorder, et d’apporter ma pierre à l’édifice. Que ce soit par des buts, des passes décisives ou par mon travail sur le terrain». Déjà auteur d’un triplé contre le Slovan Brastislava lors de la première journée de la phase de ligue de la C1, l’Espagnol (65 sélections, 25 buts), qui a marqué 6 buts sur ses 6 frappes cadrées avec Paris, a quoi qu’il en soit plus que jamais réussie son adaptation dans la capitale française.