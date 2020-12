Le Coq Sportif réédite le maillot mythique des Verts de Saint-Etienne des années 1970

Voilà qui devrait raviver les souvenirs des fervents supporters de l'AS Saint-Etienne. Le Coq Sportif, l'équipementier actuel et historique des Verts, a eu la bonne idée de rééditer le maillot mythique de la période faste des coéquipiers de Jean-Michel Larqué durant les années 1970.

Une époque marquée par la finale de la Coupe des clubs champions 1976 perdue face au Bayern Munich à Glasgow avec la fameuse légende des poteaux carrés. L'équipementier a reproduit plus précisément le maillot porté par les Verts de la saison 1973-1974 à la saison 1977-1978, qui se distinguait par son col V bleu-blanc-rouge et la présence du sponsor maillot Manufrance.

La présence de bandes tricolores inversées est également notable sur le bord des manches comme l'ancien logo du Coq Sportif en haut à droite du maillot. À noter également que les matériaux utilisés sont plus modernes avec 63% de polyester et 37% de coton mais surtout, la coupe du maillot est plus cintrée qu'à l'époque.

Cette réédition du maillot de 1976 des Verts est déjà disponible sur la boutique Foot.fr au prix de 75 euros.