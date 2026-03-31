Argentine : le président de la Fédération mis en examen pour fraude fiscale

Claudio « Chiqui » Tapia, président de la Fédération argentine de football (AFA), a été mis en examen pour évasion fiscale, dans le cadre d’une décision judiciaire rendue publique ce lundi. Cette procédure touche également quatre autres responsables de l’instance, ainsi que la Fédération elle-même en tant que personne morale. L’affaire fait suite à une plainte du fisc argentin, qui accuse la direction de l’AFA d’avoir omis de s’acquitter de taxes et de cotisations sociales, pour un préjudice évalué à près de 12 millions d’euros selon L’Équipe. Les dirigeants avaient déjà été entendus par la justice le 12 mars dernier.

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L’AFA dénonce de son côté une manœuvre politique, imputant cette action judiciaire au président argentin Javier Milei, dont le projet de transformer les clubs en sociétés anonymes sportives se heurte à la résistance des associations sportives traditionnelles. Cette opposition avait déjà conduit à une grève des clubs lors de la 9e journée du championnat national. De plus, l’AFA étant par ailleurs sous enquête depuis 2017 pour des soupçons de blanchiment d’argent, compliquant encore davantage la situation de l’instance championne du monde en titre.