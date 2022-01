Mercato : la bonne affaire Youssouf M'Changama

À 31 ans, Youssouf M'Changama traverse sa meilleure vie de footballeur. Si les performances de l'En Avant Guingamp en Ligue 2 (12e du championnat) ne sont pas merveilleuses, le milieu de terrain offensif comorien peut se targuer d'être le 2e meilleur passeur du championnat avec 9 offrandes. Et s'il a connu un parcours tortueux, c'est après la trentaine que le natif de Marseille, qui a aussi marqué 4 buts en L2, s'éclate au plus haut niveau et fait partie des meilleurs joueurs de l'antichambre de l'élite.

Il suffit de voir le parcours extraordinaire du joueur à la Coupe d'Afrique des Nations pour s'en convaincre. Si son équipe a échoué en 1/8e de finale de la compétition face au Cameroun dans des conditions rocambolesques, Youssouf M'Changama s'est offert l'un des plus beaux buts du tournoi avec un coup franc incroyable de plus de 30 mètres digne des plus grands. De quoi attirer l'œil de nombreux clubs à la recherche de la bonne affaire. Ces derniers n'auront pas manqué d'observer que l'ancien Grenoblois est libre en juin prochain et qu'il n'a toujours pas prolongé avec le club costarmoricain. Affaire à suivre.