Liga : les compositions probables de Real Madrid - Atlético de Madrid

C’est le point d’orgue de cette 23e journée de Liga. En attendant le déplacement du FC Barcelone, large leader de ce championnat, à Almeria dimanche soir (18h30), le Real Madrid reçoit son voisin de l’Atlético pour une rencontre qui promet de faire des étincelles (coup d’envoi à 18h30). Il y a comme un parfum de revanche dans l’air puisque la dernière rencontre entre les deux équipes ne remontent à pas si loin. Le 26 janvier, les Merengues avaient eu besoin de la prolongation pour battre les Colchoneros en quart de finale de Coupe du Roi.

La suite après cette publicité

La demi-finale face au Barça sera d’ailleurs le prochain rendez-vous de la Casa Blanca jeudi prochain. Et pour se préparer dans les meilleures conditions, rien de mieux qu’un succès contre son rival, qui couronnerait une grande semaine après le succès historique à Anfield 5-2. Carlo Ancelotti doit tout de même jongler avec les absences puisque Ferland Mendy, David Alaba, Rodrygo et même Mariano Diaz sont forfaits. Dans le but, pas de surprise, Courtois sera titulaire derrière une défense à 4.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti est épaté par Vinicius Jr

Des absents au Real

Militao et Rüdiger seront associés dans la charnière, tandis qu’on devrait retrouver Carvajal à droite et Nacho à gauche, ce dernier profitant des blessés même s’il n’aime guère ce poste. Ca ne sera vraisemblablement pas Camavinga qui jouera en latéral gauche. L’ancien Rennais est attendu dans l’entrejeu en compagnie de Modric, de retour en grande forme, et de Kroos, qui se sent mieux lui aussi. Avec les retours des deux expérimentés, Valverde jouerait un cran plus haut sur le côté droit, en soutien de Benzema et de Vinicius.

La suite après cette publicité

En face, l’Atlético a lui aussi besoin d’une performance car il bataille pour rester dans le top 4. Oblak sera titulaire au coup d’envoi avec une défense à 4 composée de Molina et Reinildo sur les côtés, ainsi que du duo Savic-Hermoso, le Monténégrin étant de retour de suspension. Le jeune Pablo Barrios, qui fait doucement son trou, et Carrasco sont attendus pour animer les côtés, entourant le capitaine Koke et Saul. Enfin devant, Griezmann ferait la paire avec Llorente, préféré à Morata. L’habituel piston serait aligné un cran plus haut, sans doute pour mieux contenir l’adversaire.