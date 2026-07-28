Équipe de France : Zinédine Zidane signe déjà ses premiers autographes

Officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France ce mardi à 11 heures, Zinédine Zidane a rapidement retrouvé le public français. Quelques minutes après son intronisation à la tête des Bleus, l’ancien entraîneur du Real Madrid s’est montré disponible avec les supporters venus l’accueillir, prenant le temps de signer ses premiers autographes sous le rôle de sélectionneur des Bleus. Une scène symbolique pour lancer son nouveau chapitre avec la sélection.

La suite après cette publicité

Zinédine Zidane est parti à la rencontre des fans français après sa présentation en tant que nouveau sélectionneur ✨



📹 @footmercato pic.twitter.com/QcQoSAKWMU — Valentin Devillaire (@Val_Devillaire) July 28, 2026

Entouré de nombreux fans venus avec des drapeaux français et des maillots, Zidane a reçu un accueil chaleureux pour sa première apparition sous sa nouvelle casquette. Une proximité qui correspond au message porté par le nouveau sélectionneur lors de sa conférence de presse, où il a expliqué son immense fierté de prendre enfin les commandes de l’équipe de France, un poste qu’il espérait occuper depuis plusieurs années.