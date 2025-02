Real Madrid : Toni Kroos chambre le capitaine Vinicius Junior

Le Real Madrid est parvenu à prendre une option sur la qualification en finale de la Coupe du Roi. Les Merengues se déplaçaient du côté d’Anoeta ce mercredi dans le cadre de la demi-finale aller, et sont parvenus à arracher un court succès (1-0), grâce à un but d’Endrick. Si des insultes racistes sont venues ternir la soirée, plus particulièrement celle de Vinicius, le Brésilien peut tout de même se targuer d’avoir porté le brassard de capitaine pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

Luka Modrić et Lucas Vázquez absents, c’est l’attaquant qui a été désigné capitaine par Carlo Ancelotti. Et un ancien de la maison, Toni Kroos, a visiblement allumé sa télé pour regarder ses anciens partenaires. Sous une publication Instagram postée par le joueur de 24 ans, l’Allemand a écrit : « Maintenant tu peux parler aux arbitres », en référence au fait que seuls les capitaines sont désormais autorisés à parler avec les arbitres. Une règle que ne respecte pas forcément toujours l’intéressé…