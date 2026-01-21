OM : Roberto De Zerbi a craqué sur 2 joueurs de L1

Ce mercredi, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé sur la chaîne YouTube Viva el Futbol. Il a notamment livré son analyse sur le championnat de France. «La Ligue 1 est un championnat difficile. C’est un championnat physique, exigeant, avec beaucoup de talents. C’est le réservoir de la Premier League. Il y a aussi de très bons entraîneurs comme Rosenior (qui a rejoint Chelsea, ndlr), Luis Enrique, Paulo Fonseca, Pierre Sage, celui d’Angers Alexandre Dujeux, ou de Lorient Olivier Pantaloni…» Mais deux joueurs ont aussi surpris le natif de Brescia.

«Il y a un défenseur qui joue à Rennes, Jérémy Jacquet (20 ans), qui devient très très fort. Les meilleurs joueurs se révèlent en Ligue 1. Sidiki Cherif (19 ans), qui joue à Angers, est un joueur très puissant par exemple. L’année passée, Medhi Benatia m’a montré des images d’un attaquant qui jouait à Lorient en Ligue 2. Là, il a fini par être titulaire à Bournemouth.» En effet, il parle d’Éli Junior Kroupi, qui fait le bonheur des Cherries. RDZ semble être tombé sous le charme du championnat français.