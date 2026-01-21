Menu Rechercher
Commenter 42
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi a craqué sur 2 joueurs de L1

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Roberto De Zerbi à la tête de Brighton @Maxppp

Ce mercredi, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé sur la chaîne YouTube Viva el Futbol. Il a notamment livré son analyse sur le championnat de France. «La Ligue 1 est un championnat difficile. C’est un championnat physique, exigeant, avec beaucoup de talents. C’est le réservoir de la Premier League. Il y a aussi de très bons entraîneurs comme Rosenior (qui a rejoint Chelsea, ndlr), Luis Enrique, Paulo Fonseca, Pierre Sage, celui d’Angers Alexandre Dujeux, ou de Lorient Olivier Pantaloni…» Mais deux joueurs ont aussi surpris le natif de Brescia.

La suite après cette publicité

«Il y a un défenseur qui joue à Rennes, Jérémy Jacquet (20 ans), qui devient très très fort. Les meilleurs joueurs se révèlent en Ligue 1. Sidiki Cherif (19 ans), qui joue à Angers, est un joueur très puissant par exemple. L’année passée, Medhi Benatia m’a montré des images d’un attaquant qui jouait à Lorient en Ligue 2. Là, il a fini par être titulaire à Bournemouth.» En effet, il parle d’Éli Junior Kroupi, qui fait le bonheur des Cherries. RDZ semble être tombé sous le charme du championnat français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (42)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi
Jérémy Jacquet
Sidiki Chérif

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet
Sidiki Chérif Sidiki Chérif
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier