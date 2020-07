Villarreal : Unai Emery affiche ses ambitions

Libre depuis son départ d'Arsenal, Unai Emery était en quête d'un nouveau challenge. Et l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Séville n'a pas tardé à rebondir. En effet, jeudi dernier, Villarreal a officialisé son arrivée pour trois saisons. Le club ibérique avait aussi expliqué qu'il serait présenté ce lundi. C'est ainsi qu'il a tenu une conférence de presse face aux médias aujourd'hui.

Unai Emery a ainsi confié : «venir à Villarreal est quelque chose qui me remplit de joie. C'est un projet admirable et stable et pour moi c'est un défi de continuer à donner du prestige à ce club. J'espère pouvoir aider et apprécier le chemin que nous allons faire ensemble. J'ai réalisé des choses et je veux continuer, mais le plus important est de profiter du voyage. Je me sens comme faisant partie de cette maison, je me suis toujours senti bien traité et j'ai hâte de relever ce défi. Les rêves sont gratuits et je rêve d'obtenir un titre dans un projet qui me passionne, comme celui de Villarreal».