Pourquoi le FC Barcelone fonce sur Azzedine Ounahi

Le poste prioritaire aux yeux de Deco reste celui de numéro 9, mais le FC Barcelone a bien l’intention de se renforcer au milieu. Frenkie de Jong va ainsi être absent pour plusieurs mois à cause d’une blessure au genou, alors que Marc Casado devrait faire ses valises avant la fin du mois. Le club catalan travaille donc sur plusieurs pistes, dont Rodri, le joueur de Manchester City, que les Blaugranas pourraient arracher à leur ennemi juré madrilène.

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Mais le MVP du dernier Mondial n’est pas le seul joueur convoité par les Barcelonais, surtout que dans ce dossier, le Real Madrid reste assez largement en position. Ce week-end, un nouveau nom est revenu à plusieurs reprises dans les médias barcelonais : celui d’Azzedine Ounahi, l’international marocain, bien connu en France pour ses passages à Angers ou à l’Olympique de Marseille.

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Un profil intéressant

Ce lundi, le quotidien Sport fait le point et explique pourquoi il est considéré comme un profil extrêmement intéressant pour les Catalans. D’abord, pour son expérience en Liga, sortant d’une saison où il a livré de très gros matchs, dans un contexte difficile d’équipe de bas de tableau, d’ailleurs reléguée au final. Son talent est considéré comme indiscutable, étant un joueur qui peut changer un match à lui seul, tout comme il est capable de faire la loi au milieu. Sa polyvalence est aussi assez appréciée, avec un seul doute tout de même : sa régularité.

De plus, son prix est aussi très attractif. Sa clause libératoire n’est que de 25 millions d’euros, et Girona accepterait de le laisser filer pour une somme environnant les 10 millions d’euros, comme le révélait Mundo Deportivo dimanche. Une somme dérisoire pour un joueur de 26 ans, international avec son pays et qui sort d’une saison plus que satisfaisante sur le plan individuel. Affaire à suivre…