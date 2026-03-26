EdF : la prédiction de Kylian Mbappé avec Neymar

Les Bleus de Kylian Mbappé affrontent le Brésil ce soir sur le continent américain (21h00). Par ailleurs, le capitaine tricolore ne retrouvera pas son ancien partenaire du PSG, Neymar, lors du match amical. En effet, l’attaquant brésilien de Santos n’a pas été sélectionné par Carlo Ancelotti lors du rassemblement de la Seleçao. Malgré cela, le numéro 10 de l’Équipe de France reste convaincu que son ancien coéquipier dans la capitale reviendra au plus haut niveau. Interviewé par ge TV, la star madrilène de 27 ans a salué son talent et son importance, estimant qu’une Coupe du Monde sans lui serait difficile à imaginer. Tout cela, en rappelant aussi la qualité de Vinicius Jr.

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« La vérité est que Vini doit franchir un cap avec la sélection, mais Neymar, c’est Neymar. C’est un très grand joueur. La Coupe du monde, c’est la compétition des stars, toutes les stars sont ici. Et dans mon livre, Neymar est l’un des plus grandes stars. Je ne vois pas une Coupe du monde sans Neymar. Mais au final, je ne peux pas aller contre mon ancien entraîneur qui est Ancelotti. Il faut respecter sa décision. Mais Neymar est, pour moi, un joueur qui fait beaucoup de différence » a-t-il envoyé au média, avant d’ajouter une grande certitude. « J’ai joué avec lui, j’ai beaucoup appris de lui. Il faudra voir comment il sera (en juin prochain) mais je connais Neymar, il va se préparer pour le Mondial et il sera là, je le connais ». Dans un peu moins de trois mois, nous connaîtrons la réponse… et si Marquinhos l’avait vu venir.