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Ligue 1

OL : le groupe contre Nice avec plusieurs absents

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lois Openda avec l'OL. @Maxppp
Lyon Nice

L’OL a l’occasion de passer une très belle semaine. Après une reprise gâchée par une défaite sur la pelouse de Lens (1-2), les Gones se sont rattrapés ce jeudi à domicile en domptant Crystal Palace en Ligue Europa (3-2). Ce dimanche, les hommes de Paulo Fonseca vont essayer de renouer avec la victoire dans l’élite avec la réception de Nice (20h45).

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Pour ce faire, le coach portugais aura un groupe assez complet à disposition. Mohamed Ouedraogo, Nicolas Tagliafico et Loïs Openda sont toujours absents pour la rencontre en raison de blessures plus ou moins graves. Pour le reste, tout le monde est présent, également Rémi Himbert qui n’avait parfois pas été convoqué ces dernières semaines.

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