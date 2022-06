Sadio Mané justifie le choix Bayern Munich

Jour J. Ce mercredi, le Bayern Munich va officialiser l'arrivée de Sadio Mané. Après avoir fait le bonheur de Liverpool durant plusieurs saisons, le Sénégalais va porter le maillot bavarois durant les trois prochaines saisons. Hier, l'ancien joueur de Metz est arrivé en Allemagne pour passer la traditionnelle visite médicale et signer ensuite son contrat. L'officialisation de son transfert ainsi que sa conférence de presse de présentation devraient avoir lieu aujourd'hui. Mais avant tout cela, Sadio Mané a donné sa première interview. Etonnant, puisque les pensionnaires de l'Allianz Arena n'ont pas encore officialisé la nouvelle.

La suite après cette publicité

Mané ne voulait que le Bayern Munich

Quoi qu'il en soit, c'est à Bild qu'il a donc livré ses premières impressions. Quand le journaliste lui a dit qu'il était désormais la "meilleure star" de la Bundesliga, le joueur a répondu : «Wow, quel compliment ! Merci. Mais, comme je l'ai dit à maintes reprises, ma vie a toujours été un défi. Quand mon conseiller m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern Munich, j'étais excité. Je m'y suis vu tout de suite. Pour moi, c'était le bon club au bon moment. C'est l'un des plus grands clubs du monde et l'équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi, c'était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici».

Et malgré l'intérêt d'autres clubs européens (PSG, Barça, Real Madrid), Sadio Mané ne voulait entendre parler que des Munichois. «Mon agent m'a dit qu'il y avait aussi des demandes d'autres clubs. Cela fait partie du business. Mais j'ai tout de suite compris quand le Bayern m'a présenté le plan. Je me suis retrouvé dans le plan du Bayern plus que quiconque». Et l'attaquant a de grandes ambitions comme gagner la Champions League. «Je ne veux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des champions, chaque joueur de football du monde. Je suis avec une équipe très, très compétitive maintenant».

Le Sénégalais rêve plus grand

Il a ajouté ensuite : «mais c'est encore un peu tôt pour parler de finale de Ligue des Champions, on n'a même pas encore joué de match ensemble. Néanmoins on va tout donner pour aller en finale». Avec Robert Lewandowski à ses côtés, cela pourrait être possible. Mais le Polonais, qui veut rejoindre le Barça, pourrait partir. Questionné à ce sujet, Mané a confié : «je ne suis pas un joueur qui se concentre sur des choses comme ça. Je suis là pour le Bayern. Et je ferai tout pour gagner des titres avec mes coéquipiers !»

Un discours qui a totalement séduit Hasan Salihamidzic. Interrogé par Bild, le directeur sportif bavarois, qui a manoeuvré en coulisses pour faire signer la vedette de Liverpool, a confié : «nous sommes tous fiers et heureux qu'une telle star mondiale vienne au Bayern. C'est formidable que nous ayons pu recruter un tel joueur pour notre équipe. Il est au sommet de sa carrière, à un grand âge, il est en pleine forme et a soif de titres, il est dans le bon club pour ça !» Tout est donc réuni pour que l'union entre Sadio Mané et le Bayern Munich fonctionne à merveille.