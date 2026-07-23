Deux joueurs en partance du Real Madrid, Pep Guardiola s’éloigne de l’Italie

Des départs à venir au Real

Qui dit possible arrivée dit vente, et 2 joueurs madrilènes pourraient quitter la capitale espagnole pour rejoindre un entraîneur qui était sur le banc du Real Madrid il y a encore peu de temps. En effet, AS annonce que Fulham entend recruter Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono. Arbeloa pousse fort en coulisses pour tenter d’attirer les 2 jeunes dans son escarcelle. Fulham souhaite obtenir un transfert sec de Gonzalo Garcia, tandis que pour Franco Mastantuono, arrivé il y a 1 an, le club madrilène serait uniquement ouvert à le voir partir en prêt. Toutefois, la tâche s’annonce ardue alors que José Mourinho souhaite les observer durant la pré-saison avant de se prononcer sur leur avenir.

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Pep Guardiola avec l’Italie, ça se complique

Pep Guardiola continue de faire la une des médias transalpins. "Pep sur le fil" placarde La Gazzetta dello Sport alors que le tacticien s’éloigne de plus en plus de la Squadra Azzura, malgré un fort intérêt de la sélection italienne. "Guardiola vers le non", poursuit le journal au papier rose. En cause, l’énorme salaire d’environ 20 millions d’euros par saison réclamé par le tacticien, bien loin des possibilités de la fédération italienne. Un dossier qui est donc désormais considéré comme clos. D’autant que du côté de la Série A, la préférence va à Antonio Conte. En effet, les clubs italiens estiment qu’Antonio Conte est le meilleur choix pour relancer la Nazionale, lui qui est déjà passé par le banc de la Squadra Azzura entre 2014 et 2016. Son expérience et sa personnalité sont vues comme une véritable garantie pour reconstruire l’équipe. Reste désormais à la fédération de trancher alors qu’Andrea Pirlo et Roberto Mancini font également partie des candidats.

Prolongation XXL pour Bruno Fernandes

Bruno Fernandes a pris sa décision et va prolonger à Manchester United comme le mentionne le Daily Star. “Bank Bruno” alors que le meilleur passeur de Premier League va rempiler avec un contrat juteux estimé à environ 470 000 euros par semaine. Malgré une offre très lucrative d’Arabie Saoudite, le Portugais, sous contrat jusqu’en 2027, devrait rempiler d’une saison. Une excellente nouvelle pour les Red Devils qui vont faire leur retour en Ligue des Champions.