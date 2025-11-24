Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le neuvième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. Après la trêve internationale, on retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. En tête du classement, cela a bougé puisque Harry Kane a repris la tête grâce à son but lors de la large victoire du Bayern Munich contre Fribourg, ce week-end (6-2). Le buteur anglais comptabilise désormais 14 buts en 11 matches.

Derrière l’Anglais, Erling Haaland a été dépassé après avoir été muet lors de la défaite de Manchester City à Newcastle (1-2) et reste sur une série de 14 buts en 12 journées. Au pied du podium, Kylian Mbappé est toujours derrière la sensation Ayase Ueda. Le buteur japonais compte 13 buts en 13 journées et suit la cadence de l’attaquant du Real Madrid, mais celui du Feyenoord Rotterdam le devance d’une courte tête grâce à un meilleur ratio avec son temps de jeu disputé, à seulement 67 minutes près.

Ueda toujours sur le podium, Greenwood dans le top cinq

Dans le top cinq, Mason Greenwood se place grâce à son doublé lors de la large victoire de l’Olympique de Marseille, à Nice (6-1). Portant son total à 10 buts cette saison, en 12 matches. Il passe devant le numéro 83 du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov, qui n’a pu marquer lors du nul contre Krasnodar, ce week-end et reste ainsi à 10 buts, en 15 rencontres. Derrière eux, le Marocain Ayoub El Kaabi prend la septième place après avoir marqué son 11e but contre Atromitos. Il passe devant Vangelis Pavlidis, buteur ce week-end, mais en Coupe du Portugal, et non en Championnat, et reste à 9 buts.

À la 9e position, le buteur de Brentford, Igor Thiago, revient dans le classement grâce à son penalty marqué lors de la défaite sur la pelouse de Brighton. Enfin, l’attaquant des Young Boys Berne, Chris Bédia, fait son entrée dans le top 10 grâce à son neuvième but inscrit contre Winterthour, lors de la victoire ce week-end (5-0). Avec un meilleur temps de jeu, il devance ainsi Guus Till (PSV) et le Strasbourgeois Joaquín Panichelli, muet depuis trois journées de Ligue 1. Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) et Mirlind Daku (Rubin Kazan) pointent également à neuf buts et font mieux que Pedro Gonçalves (Sporting), Esteban Lepaul (Stade Rennais), Ismael Saibari (PSV), Jonathan Burkardt (Eintracht Francfort) et Robert Lewandowski (FC Barcelone), à huit réalisations.

Le classement des tops buteurs européens