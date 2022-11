Mercato : un favori se dégage enfin pour Endrick !

La suite après cette publicité

La nouvelle star. A 16 ans, Endrick est un crack qui fait saliver les meilleures écuries de la planète football. Certaines sont d'ailleurs prêtes à lui dérouler le tapis rouge afin de le faire signer. C'est le cas du Paris Saint-Germain. Les pensionnaires du Parc des Princes ont d'ailleurs déjà formulé une proposition de 45 millions d'euros pour le crack de Palmeiras. Mais les Brésiliens ont refusé. Pas de quoi calmer les Franciliens qui sont prêts à mettre 60 millions d'euros sur le table, ce qui correspond au montant de sa clause libératoire.

Mais le PSG va devoir s'employer, même si Luis Campos s'est récemment rendu au Brésil afin de rencontrer le joueur explique UOL ce mercredi. En effet, la concurrence est féroce dans la course à la signature du prodige auriverde. Chelsea est récemment entré en lice et payer sa clause libératoire ne sera pas vraiment un problème. Une bonne nouvelle pour Palmeiras, qui n'a pas l'intention de négocier et compte vendre son joueur au prix annoncé. Ce qui ne fait pas forcément les affaires du Real Madrid, qui a indiqué qu'il ne payerait pas cette somme.

Le Real Madrid accélère

Toutefois, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n'ont pas dit leur dernier mot, eux qui travaillent sur ce dossier depuis plusieurs mois maintenant. UOL assure d'ailleurs qu'ils comptent passer la deuxième très vite. Le club de la capitale espagnole a d'ores et déjà fixé une date pour un rendez-vous avec la famille d'Endrick à Madrid. Ce voyage aura lieu à la fin du mois de novembre avec au programme une visite des installations et des discussions pour en savoir plus sur les intentions du joueur de 16 ans. Les Madrilènes vont exposer au joueur et à son entourage leur proposition et leur plan de carrière pour lui. Ils espèrent le convaincre définitivement tout en ayant une réelle idée de ce qu'attend Palmeiras.

Ensuite, ce sera à Juani Calfat, l'homme qui a recruté Vinicius Jr et Rodrygo, d'entrer en scène. En effet, les Merengue comptent sur ses relations et son sens des négociations pour faire des miracles et trouver un accord avec Palmeiras, lui qui est attendu au Brésil. Calfat est en contact régulier avec Douglas Ramos, le père d'Endrick qu'il connaît depuis un certain temps selon UOL. L'objectif du recruteur du Real Madrid et de son club sera de boucler le plus vite possible ce dossier pour que le joueur arrive en 2024 une fois qu'il sera majeur. D'autant qu'UOL rappelle que le crack auriverde a deux autres offres sur la table mais que Madrid est toujours la priorité du joueur. Le PSG et Chelsea sont prévenus !