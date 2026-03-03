PSG-Chelsea : ça sent bon pour Ousmane Dembélé

À nouveau touché au mollet depuis deux semaines, Ousmane Dembélé n’a pas participé aux trois dernières rencontres du PSG. Il est cependant sur le retour à en croire L’Equipe et devrait être dans le groupe contre Monaco vendredi.

La suite après cette publicité

Il pourrait même bénéficier d’un peu de temps de jeu afin d’être un peu plus en forme pour la double confrontation capitale face à Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions, dont l’aller a lieu mercredi 11 mars au Parc des Princes.