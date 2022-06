Alvaro Morata ne restera pas à la Juve

Prêté par l'Atlético de Madrid à la Juventus Turin avec une option d'achat de 35 millions d'euros, Alvaro Morata (29 ans) ne devrait cependant pas continuer dans les rangs de la Vieille Dame la saison prochaine. En effet, comme le rapporte AS, ce jeudi, les dirigeants turinois auraient d'ores et déjà dépassé la date limite pour s'offrir l'ancien buteur de Chelsea.

Dans cette optique et bien qu'il dispose de plusieurs offres en Europe, Alvaro Morata souhaiterait convaincre Diego Simeone de le conserver, qui plus est après le départ de Luis Suarez et la méforme d'Antoine Griezmann. Sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en juin 2023, l'attaquant international espagnol (56 sélections, 26 buts) aura inscrit la bagatelle de 32 buts en 92 matches pendant ses deux saisons en prêt dans le club du Piémont.