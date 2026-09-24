Équipe de France : Zinédine Zidane revient sur le jour où il a accueilli Kylian Mbappé au Real Madrid

Il y a 14 ans, un certain Kylian Mbappé débarquait en essai au Real Madrid avec des rêves pleins la tête. À l’époque, Zinédine Zidane avait pris sous son aile le gamin de Bondy, devenu quelques années plus tard l’un des plus grands joueurs de la planète. En conférence de presse ce jeudi, à la veille d’un déplacement en Turquie dans le cadre de la Ligue des Nations, le nouveau sélectionneur des Bleus a été invité à commenter cet épisode.

La suite après cette publicité

«Si je m’imaginais que je l’entrainerais quand il est venu au Real Madrid à 14 ans ? Non, je ne pensais pas du tout quand je l’ai vu arriver au Real Madrid. Je ne me disais pas que je pourrais être en équipe de France en 2026 avec lui, mais par contre, ce que je voyais en lui, c’était son potentiel, ce qu’il pouvait faire sur le terrain. Lors de son essai, tout le monde était enthousiaste à l’idée de voir Kylian au Real Madrid, ça ne s’est pas fait, mais aprèson connait l’histoire. »